Alla vigilia della gara con la Roma, l'allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini ha presentato così la gara: "Sarà una gara complicata, ma vogliamo fare la nostra partita. Valeri è in dubbio, i due out saranno Escalante per squalifica e Castagnetti che ha un problema al costato. Radu? In settimana ci siamo dedicata a lui con mente e corpo, gli ho detto di dedicarsi a migliorarsi durante l'allenamento e basta".



"Ascacibar potrebbe giocare come a Firenze per togliere le imbucate a Zaniolo, Abraham e Dybala. La Roma potrebbe abbassarsi per attaccarci a campo aperto, dovremo stare attenti ai dettagli. Con la Fiorentina abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati sfortunati sul risultato. Mourinho? E' straordinario incontrarlo da allenatore. Nel 2010 lui faceva il Triplete con l'Inter e io con il Tuttocuoio; 12 anni dopo ci gioco contro".



"Il mercato? Non so cosa succederà da qui alla fine, intanto posso ringraziare la società perché fino adesso è stato straordinario. Lochoshvili e Aiwu sono a disposizione, domani saranno convocati e potrebbero giocare".