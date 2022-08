Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta, l'ennesima di misura, contro il Torino: "Oggi il Torino ha fatto più di noi, la sconfitta è meritata. L’atteggiamento mi è piaciuto, la squadra non ha fatto male da questo punto di vista, è uscita fuori l’esperienza che hanno più rispetto a noi. Sicuramente sui gol ci sono degli errori nostri, la differenza sta lì".



SULLA SQUADRA - "Dobbiamo lavorare, io non devo rimproverare l’atteggiamento. Abbiamo un percorso da fare, ma sapevamo cosa ci aspettava. Secondo me il percorso è quello giusto, è da portare avanti con coraggio".