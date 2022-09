Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Atalanta al Gewiss: "L’emozione è tanta, il risultato è significativo perché è arrivato contro una squadra che ha fatto bene per 7 anni. Sono contento per la Cremo, per i ragazzi e per il pubblico".



CRESCITA - "Stare in campo così? È un’idea sulla quale si deve lavorare. C’è bisogno di tempo e di riconoscersi dentro la partita, non è facile perché è una squadra completamente nuova ma i ragazzi mi seguono".



MIGLIORAMENTI - "Oggi, quando è uscita la formazione dell’Atalanta, per gli interpreti che aveva deciso di schierare Gasperini abbiamo capito che i tiri dalla distanza sarebbero stati un’arma, oltre alla fisicità. Abbiamo fatto una prima mezz’ora importante, poi abbiamo perso le distanze e regalato troppe palle. Dobbiamo saper leggere i momenti della partita e regalare meno, su questo si deve migliorare e questa è la crescita da fare".



CAMBIAMENTI - "Il punto col Sassuolo? Aiuta non l’autostima, ma l’auto-efficacia della squadra. Essere riusciti a non perdere a Reggio Emilia è stato importante per dare certezze a livello mentale e psicologico alla squadra".