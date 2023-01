Sette punti in classifica, ultimo posto in solitaria e uno zero alla voce vittorie in campionato dopo 17 giornate. I numeri condannano la prima parte di stagione della Cremonese, che nell'anno del suo ritorno in Serie A non è ancora riuscita a sbloccarsi. Nonostante un gioco molto propositivo e, a tratti, anche spettacolare. Qualità che però potrebbero non bastare a Massimiliano Alvini per conservare il suo posto in panchina: l'allenatore toscano è, infatti, a forte rischio esonero dopo aver perso lo scontro diretto contro il Verona di ieri sera.



RIFLESSIONI IN CORSO - La società sta infatti riflettendo seriamente sul futuro del tecnico, che alla prima esperienza in Serie A ha colpito tutti per le sue idee, ma a cui stanno mancando i risultati. Il club sta analizzando pro e contro di un suo possibile esonero, con la proprietà che spinge per un cambio immediato e parte della dirigenza che invece sembra orientata a confermare la fiducia ad Alvini. In giornata è attesa una decisione, con i nomi di Ballardini e D'Aversa, che ieri era presente allo stadio Bentegodi di Verona, tra i candidati all'eventuale successione.