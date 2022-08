Il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Abbiamo fatto tutto noi, parecchio noi. Il primo gol è un nostro errore tecnico e se concedi all'Inter poi vieni punito. Abbiamo concesso tanto e non abbiamo concretizzato. Siamo stati bravi a reggere all'inizio, poi quando abbiamo trovato le giuste distanze abbiamo preso il primo gol su un nostro calcio d'angolo. La partita l'abbiamo sempre tenuta in bilico, la differenza sta nella qualità tecnica ma dal punto di vista delle idee e del gioco la Cremonese non ha assolutamente demeritato".