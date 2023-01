Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato alla vigilia della sfida contro il Monza:



"Ci sono pochi discorsi da fare, la partita di domani è importante e bisogna dare il massimo"



0 RIENTRI - "Non c'è nessuna novità, siamo gli stessi della sfida con l'Hellas Verona"



0 VITTORE - "Le vittorie servono per lavorare e questo è chiaro, noi abbiamo bisogno di farne e invertire la tendenza. I fischi erano meritati ed è stato giusto prenderseli".



ATTACCO STERILE - "Effettivamente è un problema che abbiamo, un dato di fatto reale che ancora oggi non abbiamo migliorato"



FORMAZIONE - "I ragazzi hanno tutti la mia fiducia e mi sembra che sia stata data. A loro chiedo il massimo"



AVVERSARI - "C'è grande rispetto per il Monza, hanno una rosa importante e un obiettivo diverso dal nostro"



DIFESA - "Continueremo con la difesa a tre, ma possiamo giocare anche a quattro. Lo sappiamo fare, non è un problema rilevante"