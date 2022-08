Massimiliano Alvini ha parlato della sua Cremonese alla vigilia della gara contro la Fiorentina. "Non ci saranno Valeri, Castagnetti e Lochoshvili, ma forse ci sarà spazio dall’inizio per qualcuno dei nuovi arrivati. Abbiamo grande fiducia nel lavoro che abbiamo fatto e in ciò che faremo da qui in avanti. La nostra difficoltà è nel costruire un gruppo completamente nuovo, ma vedere i ragazzi integrarsi così bene è significativo. Sarà un lungo percorso".



FIORENTINA - "Abbiamo lavorato tutto il precampionato in un certo modo, ora dobbiamo fare qualcosa di diverso proprio per queste situazioni che si sono verificate. Mi aspetto un match difficile, abbiamo grande rispetto. Siamo una neopromossa, scenderemo in campo con le nostre idee e i nostri punti di forza, cercando di dare il massimo sempre. Con la Fiorentina cerchiamo di commettere meno errori, avendo davanti una squadra così forte".