L'allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona. Il tecnico ha ricordato Gianluca Vialli: "Penso sia doveroso ricordare Gianluca. A me Vialli piace ricordarlo come un uomo innamorato della vita, le sue parole, i suoi racconti, i suoi scritti... anche le sue lacrime ci hanno messo di fronte una sola cosa: Vialli ci lascia una testimonianza, dobbiamo amare la vita nonostante tutto. Non lo conoscevo personalmente, ma mi ha insegnato questo. Daremo tutto domani per Vialli, ci ha insegnato a non mollare mai".



SULLA PARTITA - "Vedo la squadra in grande crescita, vedo una squadra responsabile, è più gruppo. Non è un caso la prestazione di mercoledì, che non ha portato punti ma è stata notevole. Vedo loro e hanno totalmente la mia fiducia".



GIUSTA RABBIA - "La testa fa la differenza, ho visto comunque bene la squadra. Anche con la rabbia post partita e quello che è successo con Vialli. Squadra consapevole e concentrata".



SULLO SCHIERAMENTO - ""La squadra mi piace come gioca ora, penso che andremo avanti sulla linea a tre ma magari facciamo qualcosa di diverso in mezzo al campo per come gioca l'Hellas Verona. Penso che andremo avanti come in queste partite".