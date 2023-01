E' finita l'avventura di Santiago Ascacibar con la maglia della Cremonese. Il giocatore ha infatti confermato tramite i propri social la fine dell'esperienza in Serie A: "E' con grande dispiacere che per ragioni strettamente personali mi trovo a dover lasciare Cremona e la Cremo per tornare in Argentina. Voglio ringraziare il cavalier Giovanni Arvedi e la Cremonese per la sensibilità dimostrata nel comprendere questa mia necessità, accogliendo la richiesta. In cuor mio avrei voluto regalare a questa maglia e ai suoi tifosi che ci hanno sempre sostenuto calorosamente molte più soddisfazioni, il grande rammarico è invece non esserci riuscito. Auguro ai miei compagni di poter superare prestissimo questo momento difficile e di portare la Cremo dove merita. Forza grigiorossi!", il messaggio del centrocampista che interrompe così il prestito alla Cremonese per fare momentaneamente ritorno all'Hertha Berlino per poi tornare definitivamente in Argentina all'Estudiantes.