Cremonese-Atalanta è il primo anticipo della 28a giornata di Serie A che riapre il sipario del campionato italiano dopo la sosta per le nazionali. Di seguito, tutti gli episodi dubbi della partita.

Arbitro: Marinelli

Guardalinee: Scatragli-Laudato

Quarto uomo: Miele G.

Var: Nasca

Avar: Longo S.



53' - Rigore per la Cremonese per un tocco di braccio di Toloi in area nerazzurra: sul tiro di Ciofani, effettivamente, il braccio del difensore è largo e colpisce il pallone.