Cremonese-Atalanta (sabato 1 aprile alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno: dopo di questa ne mancheranno altre dieci alla fine del torneo.



LE ULTIME - Ballardini non può contare su Chiriches e Okereke, dall'altra parte Gasperini deve fare a meno di Djimsiti e Hateboer.



PROBABILI FORMAZIONI



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini.



ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All. Gasperini.