Tra i migliori giovani portieri italiani c’è sicuramentesta provando a limitare i danni di una Cremonese che è sprofondata ultima in classifica (-11 dalla salvezza, serve un miracolo alla Ballardini).. Il giocatore è di proprietà dei nerazzurri che da due anni e mezzo lo girano in prestito alla Cremonese, e dopo la stagione della promozione vissuta da protagonista ora ha acceso i riflettori del mercato su di sé.- L’obiettivo di Carnesecchi è giocare titolare, a Bergamo al momento è chiuso da Musso - investimento da 20 milioni - e così, dopo un anno da titolare in Serie A potrebbe anche essere salita.- Lo sa bene la Juve, che Carnesecchi lo sta osservando da tempo studiando ogni dettaglio del ragazzo. Per ora i bianconeri hanno piena fiducia in Szczesny, ma l’idea per il futuro è quella di tornare a puntare su un portiere italiano. E il profilo di Carnesecchi è quello che piace più degli altri., la speranza di ottenere uno sconto dai nerazzurri inserendo qualche contropartita. Ora però il portiere è concentrato solo sull’Atalanta, la ‘sua’ Atalanta. Che oggi lo studierà da vicino, con la Juve sullo sfondo.