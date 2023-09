Alla vigilia del big match di Serie B contro la Sampdoria, il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa, affrontando anche il tema mercato: “Intanto devo dire che il mercato in realtà non è chiuso, perché questa mattina ho parlato con Okereke e mi ha detto che sta aspettando alcune situazioni, in certi ambiti internazionali immagino. La rosa così ampia non va bene, ma ce ne facciamo una ragione e ce la facciamo andare bene. E’ chiaro che così è sempre più complicato, dovremo essere più bravi tutti a partire dall’allenatore per mantenere alto il coinvolgimento. Per quanto riguarda Coda ho paura, perché dopo una partita cosi bella, sarà difficile ripetersi. Ovviamente scherzo: è stato bravo in tutti i sensi, nella partecipazione, nel sacrificio. Ha giocato, difeso molti palloni è stato molto bravo. E’ un ragazzo molto utile”.