Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, non fa nulla per nascondere l'amarezza dopo la sconfitta contro il Lecce: "Questa è una sconfitta che pesa molto, ma sapevamo dopo la coppa di aver speso tanto. Detto questo oggi si doveva fare una partita con più intensità. Non ci siamo riusciti contro una squadra ben messa in campo; oggi dovevamo avere un ritmo e una profondità diversa. Rammarico? Si. Lo sapevamo che la partita contro la Roma ci ha fatto spendere energie e non ci ha permesso di fare la partita che dovevamo fare. E quando prepari la partita in due giorni va così. Oggi non abbiamo fatto una buona partita e il Lecce ha meritato il risultato", le sue parole ai microfoni di DAZN.



Che sensazioni ha dalla sua squadra?

"Noi vogliamo far bene, dimostrare che abbiamo delle qualità che ci permettono di competere anche in Serie A. Oggi, una volta andati in svantaggio, ci siamo sgonfiati e questo non va bene. Per sessanta minuti la partita è stata equilibrata, poi il gol ci ha destabilizzato parecchio e andiamo avanti.



Mediana a tre è una soluzione che le è piaciuta?

"Si perché hanno qualità di inserimento, qualità e ci si può lavorare"



La prossima contro il Napoli?

"Le partite per sono tutte uguali. Le difficoltà sono tante, vogliamo fare meglio"



Carnesecchi?

"Ha fatto una buona partita, ma abbiamo dei ragazzi in porta che sono molto bravi".