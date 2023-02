Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma: "Questa sera la Cremonese ha fatto una gran partita, poi bisogna essere bravi e pure fortunati. La fortuna ce la siamo guadagnati tutta con una prestazione da squadra, da squadra di buon livello".



ROMA DELUDENTE? - ”Non immaginavo una prestazione così della Cremonese, con personalità, tenendo bene il campo per tutta la partita. Io guardo la Cremonese, poi sarà l'allenatore della Roma a parlare della Roma".



LA RINCORSA IN CAMPIONATO - “Per la Cremonese sono tutte partite secche a questo punto, quindi cercheremo di avere quest'atteggiamento sempre, altrimenti le difficoltà aumentano".



IL GIOCO - “Noi vogliamo giocare, quando abbiamo la palla cerchiamo di giocare. La nostra richiesta, da quando siamo arrivati, è questa: quando hai la palla hai il dovere di smarcarti e giocare, quando invece ce l'hanno gli avversari prepari la zona di campo in cui ti senti più forte e cerchi di recuperare la palla".