Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, è intervenuto a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio: "Non c'è bisogno di motivare la squadra perché sa benissimo che se non affrontiamo la Lazio con attenzione, voglia e grinta rischiamo di fare una brutta figura e non vogliamo farlo".



Affrontare la Lazio è uno stimolo?

"Certo, la Lazio vorrà tornare a essere seconda davanti al proprio pubblico e vorrà fare una grande partita. Noi dovremo fare altrettanto bene".