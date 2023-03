Davide Ballardini ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Cremonese. Ecco le sue parole.



"C'è consapevolezza che possiamo competere, abbiamo le qualità per competere. Ce l'ha data anche la bella partita che abbiamo fatto e il risultato. Non ci sarà Aiwu, che ha una piccola lesione muscolare e basta. Non ci sarà lo squalificato Ferrari, per il resto sono tutti a disposizione".



"So che il Sassuolo è da tanti anni che gioca assieme, sono una società forte e ambiziosa che prende giocatori interessanti e funzionali. Affronteremo una squadra con qualità e dovremo essere altrettanto bravi e attenti come squadra, andiamo a giocare contro un gruppo di personalità, giocano e sono bravi nel fraseggio. Dovremo avere altrettanta personalità, nel gioco e nella fase difensiva".



"Se riproporrò il 3-4-3 visto martedì? Contro la Roma abbiamo finito con un 5-3-2, ma l'idea è quella di ripartire con la disposizione iniziale. Bisogna vedere come sarà la partita e se riusciamo a fare bene le cose, altrimenti serviranno altre soluzioni per coprire il campo. Il bilancio lo tiriamo a fine stagione, ora è molto presto. Per me la squadra si allena bene, ci sono delle risposte buone ma serve confermarsi ogni singolo giorno. La conferma arriva nel quotidiano se ci sono le premesse di cui abbiamo già parlato, e qui ci sono".