Marco Baroni, allenatore della Cremonese, parla in conferenza stampa, presentandosi ai suoi nuovi tifosi: "Ritorno a distanza di anni in grigiorosso? Sicuramente le condizioni sono diverse, la cosa importante è vedere cosa c’è adesso. Trovo una società che ha costruito qualcosa di importante, che è solida e che mette a disposizione mia e degli atleti qualcosa di raro da trovare. La squadra? A mio avviso, in questo momento la cosa più importante è lavorare ad una mentalità e ad una filosofia: il mio obiettivo è quello di mettere sempre il giocatore nelle condizioni migliori per rendere, ma prima di parlare voglio vedere cosa dirà il campo. Sicuramente do molta importanza alle distanze, alla compattezza, all’aggressività, alla capacità di gestire la palla e di sapere quando fare una cosa e quando un’altra. Obiettivi? La mia filosofia mi porta sempre a guardare in alto: questo ti spinge a dare il meglio e a non accontentarsi mai cercando il miglioramento, non con presunzione, ma con umiltà, passando dai sacrifici e dal lavoro. Il mio obiettivo è quello di fare un passo alla volta, ma qui c’è una rosa importante. E’ normale che ci sia pressione, dobbiamo saperci convivere".