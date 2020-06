Cremonese-Benevento 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 51' R. Insigne



Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Crescenzi, Terranova, Ravanelli; Michael (46' Deli), Castagnetti (65' Palombi), Valzania; Gaetano (77' Celar), Ceravolo (65' Ceravolo), Parigini (83' Mogos). All. Bisoli.



Benevento (4-3-3): Montipo; Maggio, Caldirola, Volta, Barba; Hetemaj (78' Del Pinto), Schiattarella, Tello; Kragl (35' R. Insigne), Moncini (77' M. Coda), Improta (84' Tuia). All. F. Inzaghi.



Arbitro: Massimi di Termoli



Ammoniti: 32' Michael (C), 45' Schiattarella (B), 53' Volta (B), 78' Bianchetti (C)