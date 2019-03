Cremonese-Benevento 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 94' Emmers



Cremonese (3-5-2): Agazzi; Claiton, Caracciolo, Terranova; Mogos, Arini, Castagnetti, Soddimo (65' Emmers), Renzetti; Piccolo (58' Strefezza), Strizzolo (80' Carretta). All. Rastelli.



Benevento (3-5-2): Montipò; Antei, Caldirola, Di Chiara; Letizia, Tello, Viola (71' Vokic), Crisetig (93' Asencio), Improta; Insigne (57' Ricci), Coda. All. Bucchi.



Arbitro: Fourneau di Roma



Ammoniti: 42' Crisetig (B), 55' Soddimo (C), 75' Caracciolo (C), 83' Renzetti (C), 90' Strefezza (C)



Espulsi: 91' Strefezza (C)