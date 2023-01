ANSA) - ROMA, 02 GEN - "Chi può insidiare il Napoli in questo momento? Per cuore dico il Milan, perché ha una squadra tosta, completa; ha avuto qualche battuta d'arresto, ma è sempre lì, a lottare. Poi, dico Juventus e Inter: sono tutte lì a lottare. In questo momento per noi tutti il Napoli è favorito, perché ha una classifica invidiabile". Lo ha detto Ariedo Braida, ds della Cremonese, che è intervenuto a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Fare mercato in questo momento è complicato e difficile, chi ha un buon calciatore fa fatica a dartelo; oppure ti confronti con squadre di primo livello, che hanno qualche big che trova poco spazio e vuole uscire - sottolinea il ds del club grigiorosso -. Il calcio vive un momento difficile, basta guardare cosa è successo alla nostra Nazionale. Trovare un attaccante è difficile, oppure bisogna andare all'estero. La voglia è di trovare calciatori che già militavano nel campionato italiano, altrimenti avrai un po' di problemi". "Bonazzoli con noi? Sarebbe un giocatore importante per la Cremonese, ha un buon numero di gol, ben venga. Speriamo di riuscire ad acquisirlo. Puntiamo anche su qualcun altro, a centrocampo e in difesa - aggiunge -: la voglia è di potersi salvare, non vogliamo sentir parlare di Serie B - aggiunge -. In Italia i giovani non hanno spazio? Penso che i giocatori bravi debbano giocare, noi abbiamo Fagioli, che è bravo, non vedo perché non debba giocare. Non si può non notare gente come Fagioli, Carnesecchi o Gaetano. Prendere tanti giocatori stranieri è sinonimo di mancanza di qualità da noi. Ho visto buoni giocatori nell'Under 21, ma non vedo grandissimo campioni, forse mancano i talenti".