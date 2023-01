Queste le parole di Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, dopo la sconfitta contro il Monza a Dazn:



"Sconfitta? Lascia amaro in bocca, ma è il canovaccio dell'ultima stagione. Siamo dispiaciuti, perché ce la stiamo giocando ma alla fine non otteniamo punti che sono quelli che contano".



MOMENTO - "Di parole ce ne sono state tante: dobbiamo agire e ci dobbiamo credere. Il calcio ti regala delle sorprese: l'anno scorso sembrava che avessimo perso tutto, ma l'ambiente ci ha dato fiducia e abbiamo conquistato la promozione. Siamo in difficoltà ed è difficile, ma abbiamo il dovere di crederci per noi stessi, per la società e per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto".



ALVINI - "Quando le cose non vanno il mister viene preso come capro espiatorio, ma siamo tutti colpevoli perché in campo andiamo noi. Dobbiamo prendere il buono fatto in questa partita, ma non basta. Dobbiamo avere un'altra mentalità e un altro modo di interpretare le partite. Oggi abbiamo rivisto i fantasmi di Verona, poi per poco non abbiamo fatto 3 gol in mezz'ora. Dobbiamo crederci fino all'ultima giornata, anche se siamo ultimi a 7 punti".



RIMONTA - "Ci sono esempi in tutti gli sport e nel nostro campionato. Dobbiamo crederci con tutta la nostra anima, senza positività non si riesce a fare nulla. Oggi pensavo di giocare, ma sono entrato con l'idea di incidere e ho fatto gol. Dobbiamo mettere da parte l'io e pensare al noi con positività".