Cremonese-Cosenza 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 25' Riviere, 48' Baez



Cremonese (4-3-3): ​Ravaglia, Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi (60' Celar); Gaetano, Castagnetti (60' Michael), Valzania (83' Mogos); Palombi (48' Zortea), Ciofani, Parigini (80' Ceravolo). All: Bisoli.



Cosenza (3-4-3): Perina; Idda, Schiavi (68' Monaco), Legittimo; Casasola, Brucini, Prezioso (68' Prezioso), Bittante; Carretta (68' Anibal), Riviere (83' Broh), Baez (93' Bahlouli). All: Occhiuzzi.



Arbitro: Aureliano di Bologna



Ammoniti: 15' Casasola (CO), 87' Michael (CR), 96' Terranova (CR)



Espulsi: 76' Idda (CO)