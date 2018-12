Cremonese-Crotone 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 29' st Boultam (Cre)



Cremonese: Ravaglia; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Aini, Castagnetti (dal 28' st Boultam), Croce (dal 15' st Paulinho); Piccolo, Castrovilli; Brighenti (dal 41' st Strefezza). All. Rastelli.



Crotone: Cordaz; Curado, Vaisanen, Marchizza; Sampirisi, Molina, Barberis, Aristoteles, Faraoni (dal 25' st Rohden); Budimir (dal 19' st Stoian), Simy (dal 1' st Firenze). All. Oddo.



Arbitro: Nasca.



Ammoniti: 15' Romero (Cro), 41' Claiton (Cre), 9' st Vaisanen (Cro), 42' st Castrovilli (Cre).



Espulsi: 44' Romero per doppia ammonizione (Cro).