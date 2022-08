Il nuovo acquisto della Cremonese, Cyriel Dessers, ha parlato ai microfoni del club: "Immaginate un bambino davanti all'albero di Natale il giorno della vigilia. Quindi pensate ai regali che scarterà la mattina. Questo è ciò che sento in questo momento, proprio come un bambino. Ho sempre sognato di giocare in Serie A, uno dei campionati più illustri del mondo. Sarà una sfida stimolante per me, piena di ostacoli ma anche con motivazioni. Dovremo essere uniti e affrontare ogni battaglia, difendendo i nostri colori. Sono impaziente, Cremo sogniamo insieme".