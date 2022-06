Samuel Di Carmine, attacccante della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno:



"Mi sto godendo le vacanze a Firenze, per ora ci godiamo la promozione e giocare in A per ogni giocatore è il massimo. Prima con la Fiorentina? Giocare contro i viola per me è sempre una grande emozione vista tutta la trafila fin da piccolo, poi ci saranno i miei amici e parenti, non vedo l'ora arrivi quel giorno. Obiettivi? Sarà un campionato difficile ma cercheremo di lottare ogni giornata per raggiungere la salvezza, mai facile per una neo promossa".