La Cremonese sta riflettendo sul futuro della propria panchina con Alvini che, mai come oggi, è ad altissimo rischio esonero al punto che sono due le alternative che già vengono valutate dal club. La prima porta a Davide Ballardini, esperto in salvezze in extremis, la seconda a Roberto D'Aversa che in realtà è ancora sotto contratto con la Sampdoria.