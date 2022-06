La Cremonese sarà una delle squadre più attive sul mercato estivo. La coppia di dirigenti Giacchetta-Braida è determinata a rinforzarsi per la Serie A e dopo aver annunciato il nuovo allenatore Alvini ha chiuso anche il primo colpo in mezzo al campo. E' in arrivo il difensore messicano classe '98 Johan Vasquez, l'anno scorso al Genoa: affare chiuso in prestito con diritto di riscatto, per un investimento totale tra gli 8 e i 10 milioni di euro.