Xia Emmers, centrocampista della Cremonese, arrivato dall'Inter, parla in conferenza stampa: "Sono cresciuto nel Genk giocando davanti alla difesa, però mi sento un centrocampista offensivo. L’Italia è stata una mia scelta, volevo maturare in un calcio dove era possibile crescere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo fisico. Così come mia è stata la scelta di raggiungere Cremona: la vedo come una tappa fondamentale del mio percorso e so che dovrò dare il massimo per guadagmarmi il posto in campo. Rispetto a quello giovanile calcio dei grandi è ben diverso. Ho la fortuna di essere un giocatore abbastanza completo ora vorrei dimostrarlo".