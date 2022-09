Secondo quanto riferisce il sito ufficiale della Cremonese, "in data odierna è stata esaurita la disponibilità di tagliandi per la Curva Nord (oltre 2400) dello stadio Zini per la gara Cremonese-Lazio di domenica 18 settembre 2022". Contestualmente, il club lombardo rende noto che "la società non ha messo a disposizione dei sostenitori della squadra ospite biglietti a loro dedicati in settori diversi dalla Curva Nord. Si sottolinea comunque, che in base alle disposizioni vigenti, l’acquisto dei biglietti per la partita stessa non è soggetto a limitazioni e pertanto i sostenitori della squadra ospite possono liberamente acquisire tagliandi di ogni settore".