Nicolò Fagioli, centrocampista in prestito dalla Juventus alla Cremonese neopromossa in A, ha parlato a Sky durante la festa della promozione:



"E' stato un anno bellissimo, me lo ricorderò per tutta la vita. E' un sogno per me festeggiare questa promozione. Il pensiero di giocare in A l'anno prossimo è bellissimo, vedere l'entusiasmo dei tifosi per me è emozionante. Tornare alla Juve? E' il mio sogno per il futuro, non so quanto sarà vicino. Ora mi godo la festa, poi ci penso. A chi mi ispiro? A Modric".