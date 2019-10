Cremonese-Frosinone 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 72' Dionisi (F), 84' Palombi (C)



Cremonese (3-5-2): Ravag​lia; Bianchetti, Caraccio​lo, Ravanel​li, Mogos, Migliore, Castagnetti, Valzania, Kingsley (78' Palombi); Ceravolo (65' Ciofani), Soddimo (86' Deli). All. Baroni.



Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden (85' Maiello), Gori, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi (78' Novakovich). All. Nesta.



Arbitro: Ghersini di Genova



Ammoniti: 65' Zampano (F)