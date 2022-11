Il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato in conferenza stampa del possibile ritorno in grigiorosso del centrocampista di proprietà del Napoli Gianluca Gaetano:



"È molto apprezzato dal Napoli, se ci fossero le opportunità lo accoglieremmo volentieri, ma per ora dal Napoli non è arrivato nessun segnale".