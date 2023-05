Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Davide Ballardini per la partita Lazio-Cremonese, valida per la 37a giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 28 maggio 2023 (ore 18, Stadio Olimpico).



PORTIERI – Carnesecchi, Saro, Sarr

DIFENSORI – Aiwu, Bianchetti, Chiriches, Ferrariì, Ghiglione, Lochoshvili, Quagliata, Sernicola, Valeri, Vasquez.

CENTROCAMPISTI – Acella, Castagnetti, Galdames, Meité, Pickel.

ATTACCANTI – Afena-Gyan, Buonaiuto, Ciofani , Okereke, Tsadjout.