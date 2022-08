Ecco i convocati da Massimiliano Alvini per Fiorentina-Cremonese, in programma domenica 14 agosto (ore 18.30, stadio Franchi). Sono 27 i calciatori in elenco.



Portieri: Radu (97), Sarr (45), Saro (13).

Difensori: Aiwu (4), Bianchetti (15), Chiriches (21), Ghiglione (18), Lochoshvili (44), Ndiaye (60), Sernicola (17), Quagliata (33), Valeri (3), Vasquez (5).

Centrocampisti: Acella (23), Ascacibar (8), Buonaiuto (10), Castagnetti (19), Escalante (32), Milanese (62), Pickel (6).

Attaccanti: Baez (7), Ciofani (9), Dessers (90), Di Carmine (11), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98).