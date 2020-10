Il ds della Cremoneseha parlato così ai microfoni di tuttob della stagione che attende i grigiorossi:“Abbiamo scelto di dare continuità al gruppo di lavoro dell’anno scorso, che ha chiuso in crescendo la stagione, confermando 14 giocatori e, contestualmente, ringiovanendo la rosa, la cui età media è stata abbassata di 2 anni. In quest’ottica abbiamo investito su giovani di prospettiva per patrimonializzare il parco giocatori e inserito 4-5 tasselli mirati, funzionali alla filosofia di gioco di mister Bisoli”.“Puntiamo a disputare un buon campionato, vivendo giornata dopo giornata. L’anno scorso c’erano tante aspettative, che sono state disattese. Adesso vogliamo riscattarci, ma non ci poniamo obiettivi. Strada facendo si vedrà dove potremo arrivare”.“Sicuramente le retrocesse dalla A perché sostanzialmente, se escludiamo Tonali e Fares, hanno mantenuto gli organici dell’anno scorso. Per cui Lecce, Brescia e Spal hanno senz’altro qualcosa in più delle altre. E poi c’è il Monza, che ha compiuto un mercato importantissimo, di grande qualità. Empoli e Frosinone hanno le potenzialità per ripetersi. La stessa Reggina si è rinforzata con giocatori esperti e di categoria superiore. Detto questo, sarà un campionato molto equilibrato e livellato verso l'alto”.“Ci troviamo di fronte a un nemico sconosciuto che, in quanto tale, va monitorato giorno dopo giorno, da un lato per tutelare i gruppi squadra e dall’altro per consentire di portare a termine i campionati. Tutte le squadre sono esposte al rischio di assenze, ma ciò non deve inficiare la regolarità del campionato. Sarà poi compito delle autorità preposte guidare le società in questo percorso travagliato”.