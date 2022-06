Con il secondo posto nell'ultimo campionato di Serie B la Cremonese ha centrato la storica promozione nel massimo campionato italiano. Il direttore sportivo, Simone Giacchetta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



SU GAETANO - "Abbiamo valorizzato tanto Gaetano, penso che andrà a fare il ritiro con il Napoli. Dovesse esserci l'occasione per riaverlo lo prenderemmo sicuramente. Con Pecchia ha giocato in più ruoli trovando sempre la sua posizione. È uno che sa giocare a calcio. Anche con Spalletti potrei vederlo nel ruolo di centrocampista, ha qualità".



SU ZANOLI E ZERBIN - "Abbiamo grande attenzione nei giovani, quelli del Napoli possono interessare a un club come il nostro. Credo che un po' tutti i giovani partiranno con le loro squadre per i ritiri estivi prima di essere girati, eventualmente, in prestito".



SU OUNAS - "Uno come lui può andare via a fine mercato. I giovani possono essere più importanti per le liste".