Dietro alla promozione in Serie A della Cremonese c'è anche la mano del direttore sportivo Simone Giacchetta, già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della Serie A. Dopo aver preso l'ex Genoa Vasquez per la difesa, il ds grigiorosso ha acceso i riflettori in casa Napoli: "Gaetano andrà in ritiro con il Napoli, ma se ci fosse la possibilità per riaverlo lo riprenderemmo sicuramente - ha detto a Radio Kiss Kiss - Siamo molto attenti ai giovani, quelli del Napoli possono interessare un club come il nostro. Zanoli e Zerbin? Prima partiranno per il ritiro, poi, eventualmente, si trasferiranno in qualche club".