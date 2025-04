Cremonese, il fattore per la Serie A è Valoti: che impatto in B, in un dato batte Retegui e Pohjanpalo

Getty Images

Semplicemente fuori categoria.: si è già trasformato in uno di dei veri e propri uomini decisivi, sin dal suo approdo in quel di Cremona per giocare con la maglia grigiorossa., arrivato nel corso dell’ultima sessione del mercato di gennaio dal Monza. L’ex SPAL ha nuovamente chiarito come in cadetteria possa essere un fattore decisivo e di assoluta importanza per il proprio club. Tra qualità e costanza, i numeri parlano chiaro:e che mette in evidenza quale sia stato il suo impatto nello stile di gioco di Stroppa.

all’altro grande acquisto della Serie B, quelarrivato al Palermo dal Venezia che ha una media di partecipazione a rete per i rosanero di una ogni 69’,(ha partecipato a un goal dell’Atalanta ogni 75 minuti), con le dovute distinzioni in termini di match disputati e minutaggio compiuto,Ma che il numero 8 possa essere una pedina fondamentale per i grigiorossi, lo dimostra la sua carriera in Serie B: da professionista,. Il classe ‘93 ha infatti raggiunto tale risultato con le divise di Monza, SPAL e Pisa e nelle prossime partite punta ad andarci vicino anche in grigiorosso, con la Cremonese che guarda spedita verso i playoff e la possibilità di essere promossi in Serie A.