Massimiliano Alvini, ex allenatore della Cremonese, ha voluto salutare il club e i tifosi sul canale ufficiale dopo l'esonero a seguito della sconfitta con il Monza: "Ringrazio il Cav. Giovanni Arvedi, la Cremonese, i direttori, i calciatori, tutto lo staff, la città di Cremona e tutti i tifosi grigiorossi per la fiducia che mi è stata data e per il lavoro quotidiano che insieme abbiamo condiviso. Con profondo rispetto un grazie di cuore a tutti. Massimiliano Alvini".