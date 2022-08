La Cremonese pesca un difensore scozzere in Belgio: dal Bruges è in arrivo Jack Hendry (classe 1995).

In uscita l'attaccante Daniele Ciofani verso il Pisa in Serie B, Di Carmine richiesto da Bari e Brescia. Il difensore classe 1999 Alessandro Fiordaliso è stato ceduto a titolo definitivo alla Spal (serie B), con cui ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2025.



Non si sono perse le speranze per arrivare al centrocampista Pape Matar Sarr, bloccato da Antonio Conte dopo l’infortunio di Bentancur. Ora in alternativa i grigiorossi pensano di riportare in Italia il francese ex Milan e Torino, Soualiho Meité, ora in Portogallo al Benfica.