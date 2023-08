Dopo la retrocessione della Cremonese in Serie B Emanuele Valeri ha iniziato a guardarsi intorno per cercare un nuovo progetto. L'entourage dell'esterno sinistro classe '98 ha avuto qualche contatto con alcuni club di Serie A, ma per ora non si è concretizzato nulla. Negli ultimi giorni si sta aprendo una pista all'estero che potrebbe portarlo in Ligue 1: in Francia, infatti, ci sono diversi club interessati a Valeri e nella giornata di oggi c'è stato un incontro a Milano per valutare diversi aspetti di un possibile trasferimento, con la Cremonese pronta a valutare eventuali offerte in arrivo.



IL CONTRATTO - Il contratto di Valeri è in scadenza a giugno 2024 ma al momento non ci sono margini per il rinnovo, il club vorrebbe trovargli subito una sistemazione per non perderlo a parametro zero tra un anno. Dalla Francia strizzano l'occhio a Valeri, dopo una stagione positiva nonostante la retrocessione potrebbe lasciare l'Italia.