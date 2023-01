Cremonese-Inter 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 11’ p.t. Okereke (C), 21’ p.t. e 20’ s.t. Lautaro (I)



Assist: 11' p.t. Meité (C), 20 s.t. Dzeko (I)



Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti (22’ s.t. Buonaiuto), Chiriches, Vasquez; Sernicola, Meité, Castagnetti (15’ s.t. Afena-Gyan), Benassi, Valeri; Ciofani (14’ s.t. Dessers), Okereke (27’ s.t. Zanimacchia). All. Ballardini.



Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu (21’ s.t. Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (21’ s.t. Gosens); Lautaro Martinez (31’ s.t. Correa), Dzeko (31’ s.t. Lukaku). All. Inzaghi



Arbitro: Mariani di Aprilia



Ammoniti: 28’ p.t. Acerbi, 38’ p.t. Calhanoglu (I)



Espulsi: -