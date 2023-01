La Juve riabbraccia la Serie A e trova subito la Cremonese allo Zini. Prima della sosta per i Mondiali in Qatar, la Juve era tornata vincente e ora è chiamata alla conferma. La squadra di Allegri cerca la settima vittoria consecutiva per continuare a correre verso le zone alte della classifica, ma dovrà farlo senza il campione del mondo Di Maria, non convocato per un un problema alla caviglia. Non ci saranno nemmeno Pogba e Vlahovic. Calcio d'inizio alle 18:30.​



NUMERI - La Cremonese ha ottenuto quattro pareggi contro la Juventus in Serie A, tutti in casa: in Serie A, i grigiorossi hanno pareggiato più gare interne solo contro il Napoli (5). La Cremonese non ha ancora vinto in campionato: le ultime tre squadre senza successi dopo 15 partite di Serie A sono arrivate ultime a fine campionato (Verona, nel 2015/16, Benevento, nel 2017/18, e Chievo nel 2018/19).