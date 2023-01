Cremonese - Juventus 0-1: ( primo tempo 0-0)



Marcatori: 45’ s.t. Milik



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti ( 45’s.t. Ciofani), Ferrari (13’ s.t. Hendry), Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meitè, Valeri; Okereke( 13’ s.t. Bonaiuto), Dessers. All. Alvini



JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé ( 9’ s.t. Chiesa), McKennie (21’s.t. Rabiot), Locatelli, Fagioli (9’ s.t. Kean), Kostic (38’ s.t. Iling-Junior); Miretti ( 21’st Paredes); Milik. All. Allegri





Arbitro: Ayroldi di Molfetta



Ammoniti: 9’ s.t. Ferrari (C) 22’s.t. (C) Dessers 25’ s.t. Meitè (C), 44’s.t. Valeri (C) 47’s.t. Lochoshvili (C) 49’ s.t. Pickel (C)