La Juventus riabbraccia il campionato dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e affronta la Cremonese allo Zini nella prima partita del 2022, mercoledì 4 gennaio alle 18:30 (match in diretta e in esclusiva su DAZN). La Juventus, pronta a schierare in atacco il tandem Kean-Milik, è la squadra contro i grigiorossi hanno giocato più gare senza ottenere nemmeno un successo in Serie A (in 14 sfide, i lombardi hanno guadagnato 4 punti).



NUMERI - La Cremonese ha ottenuto quattro pareggi contro la Juventus in Serie A, tutti in casa: in Serie A, i grigiorossi hanno pareggiato più gare interne solo contro il Napoli (5). La Cremonese non ha ancora vinto in campionato: le ultime tre squadre senza successi dopo 15 partite di Serie A sono arrivate ultime a fine campionato (Verona, nel 2015/16, Benevento, nel 2017/18, e Chievo nel 2018/19).



PROBABILI FORMAZIONI



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meité, Valeri; Dessers, Okereke. All. Alvini



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Aké, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri