L'Ascoli guarda in casa Cremonese alla ricerca di nuovi innesti per il proprio reparto offensivo.



In particolare sono due i tesserati grigiorossi che in queste ore stanno attirando su di sé l'attenzione del club marchigiano. Si tratta di Samuel Di Carmine e di Cedric Gondo.



S riportare la notizia è il Corriere Adriatico il quale aggiunge anche come qualora entrambi gli obiettivi dovessero sfumare l'Ascoli virerebbe su Michele Marconi dell'Alessandria.