David Okereke, attaccante della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo il pareggio sul campo del Bologna: "Abbiamo ancora qualcosa da giocarci in campionato, per noi dunque ogni punto è fondamentale".



L'ESULTANZA CON UNA MAGLIA SPECIALE - "Durante il Mondiale sono andato al funerale di un bimbo, mi hanno regalato questa maglietta e ho deciso di portarla con me così posso dedicargli dei gol".



DOVE CRESCERE - "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, senza regalare niente. Se difendiamo bene possiamo portare qualcosa a casa, poi tocca a noi".



TANTI GIOCATORI D'ESPERIENZA - "Conta anche questo. Tutti dobbiamo aiutarci a vicenda, senza lasciare nessuno da solo".



IL SECONDO RIGORE, POI CANCELLATO - "Se avevo dato la palla a Pickel? No, lui mi ha detto di prendere la palla perché poi l'avrei tirato io".