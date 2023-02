con le sue parate è decisivo in più di un’occasione. Nel finale inchioda il risultato sul 2-2 riuscendo a respingere il colpo di testa di Sanabria. Già nel primo tempo era stato strepitoso sull’attaccante del Torino.non una gran giornata per il numero 24 della Cremonese che viene troppo spesso pero d’infilata dagli avversari.(Dal 41’ s.t.fatica a contenere Sanabria che, più volte, riesce ad andare pericolosamente alla conclusione verso la porta avversaria.anche lui, come gli altri suoi colleghi di reparto, non vive una gran serata.è lui a commettere il fallo da rigore su Ilic alla fine del primo tempo. Un po’ ingenuo nell’occasione. Episodio del penalty a parte, la sua prestazione comunque non è certo da ricordare.(Dal 35’ s.t.: buona la sua prova in mezzo al campo soprattuto nel secondo tempo, quando è tutta la Cremonese ad alzare il proprio baricentro dopo una prima frazione di sofferenza.: oltre a Benassi, è proprio il centrocampista francese l’altro ex della partita. Non ha lasciato un gran ricordo a Torino e questa sera non ha fatto nulla per farsi rimpiangere. Non riesce a fare da filtro davanti alla difesa e all’intervallo viene richiamato in panchina.(Dall’1’ s.t.entra bene in partita e mette il proprio zampino nell’azione del pareggio della Cremonese riuscendo a disturbare il rilancio di Diidji, con la palla che è arrivata poi sui piedi di Tsadjout).è il grande ex della partita, lui che è stato anche capitano del Torino. Si presenta con una conclusione dopo pochi secondi che termina non di molto alta. La sua prestazione in mezzo al campo è comunque positivanel primo tempo è in difficoltà sulla propria fascia di competenza contro un Aina molto arrembate. Decisamente meglio quando si fa vedere in fase offensiva: è lui anche a segnare la rete del momentaneo 1-2 con un missile che si infila sotto l’incrocio dei palisfrutta al meglio la prima occasione che ha segnando la rete dell’1-1. La sua conclusione è imparabile per Milinkovic-Savic, con il pallone che sbatte sul palo interno prima di terminare la propria corsa in fondo alla rete.(Dal 23’ s.t.viene ben contenuto da Buongiorno): il numero 77 della Cremonese rientrava quest’oggi dopo aver saltato la partita contro il Napoli per infortuni. Forse non è ancora al top della forma e si vede. Non riesce mai a entrare davvero nel vivo del gioco.(Dal 35’ s.t.per lunghi tratti la Cremonese non si vede in campo e rischia di chiudere il primo tempo con un parziale ben peggiore. Nella ripresa la formazione grigiorossa riesce invece e ribaltare il risultato e alla fine può rammaricarsi per la mancata vittoria.