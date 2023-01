Incolpevole su tutti i gol del Monza, che sono anche gli unici tiri nello specchio dei brianzoli.: Dopo due buone prestazioni soffre più del dovuto gli esterni del Monza e si perde Ciurria in occasione del primo gol. (dal 1' s.t. Aiwu 6 Argina dove può le falcate del Monza, poco supportato da Ghiglione): In grandissima difficoltà su Petagna, lo soffre per tutta la partita.: Alvini lo schiera fuori ruolo e si vede, ma resta il migliore dei tre dietro. Due interventi decisivi in area evitano di peggiorare il passivo.(dal 37' s.t. Zanimacchia sv): Causa un rigore con un goffo fallo su Machin e non riesce a riscattarsi. Spesso impreciso quando va al cross, non riesce mai a rendersi pericoloso.Giocando in coppia con Meité deve lavorare il doppio in entrambe le fasi, ma non riesce mai ad incidere. Quando sale sulla trequarti trova il primo tiro in porta della gara. (dal 27' s.t.Non iesce a portare la qualità richiesta in avanti): Sopraffatto dal centrocampo biancorosso, non riesce a servirei compagni con precisione. Cerca la conclusione da lontano, pallone in curva.: Tra i grigiorossi con più voglia, come i compagni soffre parecchio nel primo tempo. Nella ripresa pesca perfettamente Ciofani in area per il gol che riaccende le speranze della Cremonese e salva un gol su Colpani.: Svaria per il fronte d'attacco senza riuscire a trovare mai la posizione giusta. Spaesato. (dal 12' s.t. Ciofani 6,5 Impegna subito Di Gregorio e cambia la gara con il gol del 3-1. Forse spizza il pallone a Dessers per il 3-2): Ammonito al 14' per un fallo su Pessina, non riesce mai a rendersi pericoloso. (dal 1' p.tChiamato a mettere ordine a centrocampo, è il migliore dei suoi in quel reparto): Si fa notare più spesso rispetto all'anonima serata di Verona ed è suo il gol che permette alla Cremonese di inseguire il pareggio.All.: Per la partita decisiva schiera una formazione a dir poco azzardata. La sua squadra si prende i fischi di tutto lo Zini e la sconfitta chiude (molto probabilmente) la sua avventura in grigiorosso.